VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonucu sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları için geçtiğimiz günlerde kurumdan yapılan açıklamada KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan değerlendirme neticesinde VGM burs başvuru sonuçları açıklanacaktır açıklaması yapılmıştı. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacaktır.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.