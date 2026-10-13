Adıyaman'da depremin izlerini taşıyan cadde ve sokaklar yeniden hayat buldu

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi, Adıyaman’da devasa boyutlarda bir yıkıma yol açmıştı. Binlerce binanın yerle bir olduğu, cadde ve sokakların tanınmayacak hale geldiği kentte, aradan geçen 3 yılda yürütülen ihya ve yeniden inşa çalışmaları kentin silüetini baştan aşağı değiştirdi. Bu tarihi süreç, aynı güzergahlarda farklı tarihlerde kaydedilen araç kamerası görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Depremden yaklaşık 10 ay sonra çekilen ilk kayıtlarda, kentin en işlek cadde ve sokaklarında enkaz kaldırma çalışmalarının ardından devasa boşlukların oluştuğu, adeta geniş meydanları andıran ıssız alanların ortaya çıktığı görülmüştü. Ancak 3 yılın ardından aynı noktalardan kaydedilen yeni görüntülerde, o hüzünlü boşlukların yerini hızla yükselen yeni modern yapılara bıraktığı ve kentteki sosyal yaşamın yeniden hareketlendiği dikkat çekti.

Adıyaman’ın ana ulaşım akslarını oluşturan Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve 1. Çevre Yolu üzerinde kaydedilen görüntüler, yaşanan acı yıkımın boyutunu ve ardından gelen imar hamlesini net bir şekilde ortaya koydu. Yıkılan çok katlı binaların yerine inşa edilen yeni konut ve iş yerleri sayesinde Adıyaman'ın cadde ve sokakları yepyeni bir görünüme kavuştu.