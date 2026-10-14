00:00, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:31, 14/10/2026, Çarşamba
Bağcılar'da trafikte aynasına çarptığı şoföre akılalmaz tehdit: Senin boğazını keserim
İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı midibüsün aynasına çarpan servis minibüsü şoförü dehşet saçtı. Uyarılara küfür ve hakaretlerle karşılık veren saldırgan sürücü, aracından inerek midibüs şoförünü "Boğazını keserim" diyerek ölümle tehdit etti. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte midibüsü sıkıştıran servis minibüsü, araca çarparak aynasını kırdı. Midibüs şoförünün duruma tepki göstermesi üzerine çılgına dönen servis şoförü, aracından inerek ortalığı birbirine kattı. Küfürler savurarak midibüsün üzerine yürüyen saldırgan, "Boğazını keserim" tehditleri savurarak hakaretler yağdırdı. Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin araya girmesiyle son bulan gerginlik kameraya yansıdı.
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