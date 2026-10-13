09:27, 13/10/2026, Salı
Besni’de şiddetli yağış sonrası yollar çöktü
Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından ilçenin farklı noktalarında bazı yollar çökerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
SAĞANAK YOLLARI TAHRİP ETTİ
Besni’de etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda hasar meydana geldi. İlçenin farklı noktalarındaki yollarda çökmeler yaşanırken, oluşan su birikintileri de vatandaşlara zor anlar yaşattı.
EKİPLER SAHADA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
Yağışın yol açtığı olumsuzlukların ardından Besni Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğü öğrenildi. İlçede sağanağın neden olduğu hasarlara yönelik çalışmalar sürüyor.
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