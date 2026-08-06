Bursa'da trafik magandasının yoğun trafikte makas atarak ilerlediği anlar kamerada

Avrupa'daki yangın görevini tamamlayan uçaklarımız yurda döndü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Fransa ve İspanya'ya gönderilen Türk yangın söndürme uçaklarının görevlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önce Fransa'daki görevini tamamlayan uçakların, ardından İspanya'da görev yapan iki yangın söndürme uçağının da çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda dönüş yaptığını belirtti. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışma kapsamında ihtiyaç duyan ülkelerin hizmetine sunduğunu vurgulayan Yumaklı, destek çalışmalarının gerektiğinde devam edeceğini ifade etti. Bakan Yumaklı, paylaşımında yangınlardan etkilenen Fransa ve İspanya'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, görevde yer alan pilotlara ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekiplerine emekleri ve fedakârlıkları dolayısıyla teşekkür etti.