Bursa'da trafik magandasının yoğun trafikte makas atarak ilerlediği anlar kamerada

Konya'da freni boşalan TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AVB 053 plakalı TIR’ın, Kadınhanı girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu TIR, karşı yöne geçerek trafik ışıklarında bekleyen 42 UF 123 ve 80 HE 804 plakalı otomobillere, 42 RL 127 plakalı hafif ticari araca ve 41 AOP 723 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Baki Türk, hayatını kaybetti, 9 kişi de yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.