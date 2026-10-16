09:41, 16/10/2026, Cuma
Diyarbakır’da nefes kesen anlar: Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı
Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisi, nefes borusuna parça kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak mandalina parçasını çıkardı. Küçük öğrencinin kurtarıldığı anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖĞRENCİNİN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİĞİNİ FARK ETTİ
Olay, Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu’nda meydana geldi. Teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel, vakit kaybetmeden öğrencinin yanına gitti.
HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYAT KURTARDI
Öğrenciye Heimlich manevrası uygulayan Yücel, nefes borusuna kaçan mandalina parçasının çıkmasını sağladı. Küçük öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve müdür yardımcısının müdahalede bulunduğu anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.