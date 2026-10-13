23:31, 13/10/2026, Salı
İstanbul Boğazı'nda korku dolu dakikalar: 147 metrelik dev gemi Kuruçeşme açıklarında sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan 147 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kuruçeşme açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Yalıların ve sahil hattının yakınında kontrolsüz şekilde sürüklenen dev gemi paniğe neden olurken, Kıyı Emniyeti ekiplerinin hızlı ve kritik müdahalesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü.
Kıyı Emniyeti ekipleri anında müdahale etti
İstanbul'dan Kocaeli Derince Limanı'na gitmek üzere hareket eden Antigua ve Barbuda bayraklı "Bilbao Trader" isimli kuru yük gemisi, saat 21.30 sıralarında Kuruçeşme önlerinde kontrolden çıktı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 unsurları sevk edildi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alınan 147 metrelik gemi, refakat eşliğinde güvenli şekilde Boğaz geçişini tamamladı.