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Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt tankeri alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen ve alev alan akaryakıt tankerinin 30 yaşındaki sürücüsü Abdülcelil Yel hayatını kaybetti. Kaza, Viranşehir-Mardin kara yolu Şavolet Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Abdülcelil Yel yönetimindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin ardından araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, araçta sıkışan tanker sürücüsü Abdülcelil Yel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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