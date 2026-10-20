Şanlıurfa'da devrilen akaryakıt tankeri alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Yola beton döken kamyon sürücüsüne 109 bin 662 lira ceza

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeyken yola beton dökerek çevre kirliliğine neden olan kamyon sürücüsüne toplam 109 bin 662 lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Küçükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 9 bin 662 lira trafik cezası kesildi. Olayla ilgili belediye ekipleri de işlem yaptı. Çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Böylece toplam ceza miktarı 109 bin 662 liraya ulaştı.