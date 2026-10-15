09:11, 15/10/2026, Perşembe
Şişli’de sağanak rögarı taşırdı: Sular böyle fışkırdı
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şişli Zincirlidere Caddesi’nde yağışın ardından rögar taştı. Rögardan basınçla fışkıran suların oluşturduğu görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
CADDE GÖLE DÖNDÜ
İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollar suyla kaplandı, trafikte yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, Şişli Zincirlidere Caddesi de su birikintilerinin oluştuğu noktalardan biri oldu.
RÖGARIN TAŞMA ANI KAMERADA
Cadde üzerindeki rögar, sağanağın etkisiyle taştı. Rögardan suyun fışkırdığı anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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