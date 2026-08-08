Türkiye'nin 100 yıllık ihtiyacı burada

Doğu’nun saklı kapısı: Bitlis

Taşların altında yatan bin yıllık sır! Bin dört yüz yıl önce yapılmış bir çağrı var: 'Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün.’’ ' İşte ben de bugün, Ankebut Suresi 20. ayetin o rehber tınısına uyup, taşın ve zamanın en saf hafızasına doğru bir yolculuğa çıkıyorum. Anadolu’nun gizli kapısı Bitlis’teyiz. Hazırsanız, ezberleri bozan bir keşif başlıyor. İlk durağımız 'Kubbet-ül İslam' diye anılan Ahlat. Bir açık hava müzesinde, UNESCO adayı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndayız. Tam 210 dönüm alanıyla Türk-İslam dünyasının en büyük tarihi mezarlığı burası. Boyu 4 metreye ulaşan bin yıllık devasa mezar taşlarındaki işlemeler ve motiflere hayran kalmamak elde değil. Hemen ardından, bölgenin ilk yerleşimi olan Neolitik çağ kalıntısı Harabeşehir’in mistik mağaralarına dalıyoruz. Ve şehrin siluetini süsleyen o tarihi kümbetler. Geometrik taş işçiliğinin zirve noktası. Rotayı Van Gölü’nün kuzeyine, Adilcevaz’da asırlık bir sırra çeviriyoruz. Karşımızda maviliğin kıyısında tüm heybetiyle yükselen, Anadolu'nun ilk kubbeli camisi: Adilcevaz Zal Paşa Camii. Anadolu’nun en karakteristik mimari örneklerinden biri olan caminin inşaatına 1572 yılında Mimar Sinan tarafından başlandığı ve 1580’de tamamlandığı belirtiliyor. 12 kubbeli bu şaheser tam bir mimarlık dehası. Ve şimdi sıkı durun; camiden karşıya, gölün derinliklerine dikkatli bakarsanız, Adilcevaz Kalesi’nin devamını, suyun altında gömülü surlarını görebilirsiniz. Şimdi de Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölünün zirvesindeyiz:Nemrut Kalderası. Nemrut Dağı’nın patlamasıyla oluşan bu devasa çanak, bir yanda buz gibi soğuk, diğer yanda sıcacık gölleri aynı anda barındıran büyüleyici bir doğa harikası. Özellikle yazın buradaki manzara ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ve finali o meşhur kadim gastronomiyle yapıyoruz. Gece yarısı meşe odunuyla yakılan, 2 buçuk metrelik karanlık kuyular. Sadece su buharıyla ve kendi yağıyla tam iki saatte lokum olan meşhur Bitlis Büryanı! Çengellerle, dumanlar eşliğinde kuyudan çıkan o etin servise hazırlanışı bu yolculuğun en lezzetli ödülüydü. Tarih, mimari, gizem ve lezzet... Bitlis, bir kez gelenin bir daha asla unutamayacağı bir şaheser!" Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün.’ (Ankebut Suresi, 20) ✨ Seyyah’ın bu bölümünde 1400 yıl önce yapılan bir çağrıya kulak verip Anadolu’nun gizli kapısını araladık; tarih, gizem, mimari ve lezzet dolu bir yolculuğa çıktık! İşte Bitlis’in büyüleyici durakları.