İspanya Kral Kupası son 16 turunda 4 maçtır yenilmeyen Villarreal evinde Real Madrid’i ağırladı. Villarreal evinde 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Goller dakika 4’ Etienne Capoue, 42’ Samuel Chukwueze, 57’ Vinicius Junior, 69’ Eder Militao ve 86’ Dani Ceballos’dan geldi. Bu sonuçla Real Madrid adını çeyrek finale yazdırdı. Villarreal - Real Madrid maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
9:55 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Villarreal 2-3 Real Madrid
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Villarreal ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan taraf Real Madrid oldu.
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