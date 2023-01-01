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Real Madrid çeyrek finalde

İspanya Kral Kupası son 16 turunda 4 maçtır yenilmeyen Villarreal evinde Real Madrid’i ağırladı. Villarreal evinde 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Goller dakika 4’ Etienne Capoue, 42’ Samuel Chukwueze, 57’ Vinicius Junior, 69’ Eder Militao ve 86’ Dani Ceballos’dan geldi. Bu sonuçla Real Madrid adını çeyrek finale yazdırdı. Villarreal - Real Madrid maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

9:55 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Villarreal 2-3 Real Madrid

Villarreal 2-3 Real Madrid

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Villarreal ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan taraf Real Madrid oldu.

VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ




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#İspanya Kral Kupası
#çeyrek final
#son 16
2 saat önce
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Real Madrid çeyrek finalde
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