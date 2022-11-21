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Virgil van Dijk hangi takımda oynuyor?

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Hollanda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Grubu’nda mücadele ediyor. Portakallar, grupta Katar, Senegal ve Ekvador ile karşı karşıya gelecek. Hollanda’nın yıldız oyunusu ise Virgil van Dijk. Peki Virgil van Dijk kimdir, nereli kaç yaşında? Virgil van Dijk hangi takımda oynuyor?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Virgil van Dijk kimdir, nereli kaç yaşında?
Virgil van Dijk hayatı, kariyeri

Turnuvanın iddialı ekiplerinden Hollanda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Grubu’nda mücadele ediyor. Hollanda’nın takım yıldızı Virgil van Dijk olarak gösteriliyor. Peki Virgil van Dijk kimdir, nereli kaç yaşında? Virgil van Dijk hangi takımda oynuyor?

Virgil van Dijk kimdir?

Virgil van Dijk, 8 Temmuz 1991 tarihinde Breda, Hollanda'da doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Surinam asıllı Hollandalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir. Ayrıca Hollanda millî futbol takımının kaptanıdır. Dünyanın en iyi defanslarından biri olarak kabul edilir. Gücü, liderliği ve hava yeteneği ile tanınır.

Virgil van Dijk kulüp kariyeri

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Groningen kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Southampton'da oynadı.

Virgil van Dijk şuan hangi takımda?

1 Ocak 2018'de 84,65 milyon avro karşılığında Liverpool'a transfer oldu. 2019 Ballon D'or'da 2. oldu. Liverpool'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa kazanmıştır. 17 Ekim 2020'deki Everton maçında Jordan Pickford'ın müdahalesi sonucu büyük çaplı bir sakatlık geçirdi.

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