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Barcelona’nın efsanesi Iniesta Vissel Kobe’ye veda etti

J1 League'de yer alan kadrosunda Barcelona’nın efsane yıldızı İniesta’nın da bulunduğu Vissel Kobe sahasında Barcelona’yı konuk etti. Düzenlenen özel maçta son kez Kobe forması giyen Andres Iniesta'nın dev maçtaki son anları duygulandırdı. Mücadele öncesinde başarılı futbolcu bebeğiyle sahaya çıktı. Eski takımına karşı 11'de sahaya çıkan deneyimli orta saha iyi bir oyun ortaya koydu. 81 dakika sahada kalan yıldız oyuncu eski partneri ve çok yakın arkadaşı Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi görünce dayanamadı, dostuna sıkıca sarıldı. Vissel Kobe - Barcelona maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:13 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Vissel Kobe 0-2 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO)

Vissel Kobe 0-2 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya'da sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona da 5 yıllık Vissel Kobe macerasına son noktayı koyacak olan efsane oyuncusu Iniesta'yı yalnız bırakmadı. 39 yaşındaki yıldızın Japonya'daki son maçı olması sebebiyle özel bir maç düzenlendi. Maç Barcelona’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Iniesta 81. dakikada alkışlar eşliğinde oyundan çıktı. İşte maç özeti.

VİSSEL KOBE 0-2 BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Vissel Kobe - Barcelona maç özetini izlemek için

MAÇTA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan 2018 yılında ayrılan ve büyük bir sürpriz yaparak Japon ekibi Vissel Kobe'ye imza atan 39 yaşındaki futbolcu, Asya'daki macerasının sonuna geldi. 5 yılın ardından Barcelona ile düzenlenen özel maçta son kez Kobe forması giyen Andres Iniesta'nın dev maçtaki son anları duygulandırdı.

Eski takımına karşı 11'de sahaya çıkan deneyimli orta saha iyi de bir oyun ortaya koydu. 81 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 39 yaşında olmasına rağmen Barcelona'nın gençlerine taş çıkarttı.

Iniesta en çok ise eski partneri ve çok yakın arkadaşı Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi görünce dayanamadı, dostuna sıkıca sarıldı.



#Vissel Kobe
#Barcelona
#Andreas Iniesta
#Xavi
#Japon Ligi
23 dakika önce
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Barcelona’nın efsanesi Iniesta Vissel Kobe’ye veda etti