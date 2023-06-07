Vissel Kobe 0-2 Barcelona Maç Özeti İzle (VİDEO)

İspanya'da sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona da 5 yıllık Vissel Kobe macerasına son noktayı koyacak olan efsane oyuncusu Iniesta'yı yalnız bırakmadı. 39 yaşındaki yıldızın Japonya'daki son maçı olması sebebiyle özel bir maç düzenlendi. Maç Barcelona’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Iniesta 81. dakikada alkışlar eşliğinde oyundan çıktı. İşte maç özeti.

VİSSEL KOBE 0-2 BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Vissel Kobe - Barcelona maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

MAÇTA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Altyapısından yetiştiği Barcelona'dan 2018 yılında ayrılan ve büyük bir sürpriz yaparak Japon ekibi Vissel Kobe'ye imza atan 39 yaşındaki futbolcu, Asya'daki macerasının sonuna geldi. 5 yılın ardından Barcelona ile düzenlenen özel maçta son kez Kobe forması giyen Andres Iniesta'nın dev maçtaki son anları duygulandırdı.

Eski takımına karşı 11'de sahaya çıkan deneyimli orta saha iyi de bir oyun ortaya koydu. 81 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 39 yaşında olmasına rağmen Barcelona'nın gençlerine taş çıkarttı.

Iniesta en çok ise eski partneri ve çok yakın arkadaşı Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi görünce dayanamadı, dostuna sıkıca sarıldı.







