Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 2014'ten beri ilk büyük ürünü olan karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu duyurdu. Cook, dünya genelinde büyük yankı uyandıran söz konusu gelişmeyi "Güçlü kişisel teknolojiye yeni bir boyut getirecek bir yolculuğun başlangıcı" olarak tanımladı. İşte, Apple gözlük ile ilgili ilk detaylar...

APPLE VİSSİON PRO NEDİR?

Dünyanın ilk uzamsal işletim sistemi olan visionOS'a sahip Vision Pro, kullanıcıların dijital içerikle, kendi alanlarında fiziksel olarak varmış gibi hissetmelerini sağlar. Vision Pro'nun çığır açan tasarımı, iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme sistemine ve her deneyimin kullanıcının gözleri önünde yaşanıyormuş gibi hissetmesini sağlamak için benzersiz bir çift çipli tasarımda özel Apple silikonuna sahiptir.

APPLE VİSSİON PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Uygulamaları farklı bir gözle görme imkanı sunan olan ürün, kullanıcılara gözleri ve elleriyle uygulamalarda gezinmesine ve sesleriyle arama yapmasına olanak sağlıyor.

Gözlük "Eyesight" adını taşıyan özelliği, kullanıcılarına yanlarındaki kişilerle bir deneyim yaşamak ya da iletişimde bulunmak isteyip istememesine bağlı olarak şeffaf ya da opak olmasına yardımcı oluyor.

Cihazda ayrıca bazıları gizli, bazıları ise derinlik algılayan kameralar gibi kamuoyuna açık şekilde iPhone için geliştirilen çeşitli özellikler de bulunuyor.

Vision Pro, sahip olduğu çok özellikli kameralar ile kullanıcısına kayıt alma fırsatı da veriyor. Bu sayede 'karma gerçeklik' vaadinin arkasını dolduran ürün, anılarınızı kaydetmenize olanak sağlıyor.

Yeni karma gerçeklik gözlüğüyle film izleme deneyimi de farklı bir boyutta yaşanmaya başlıyor. Apple, özellikle üç boyutlu filmlerin Vision Pro ile farklı bir seviyede deneyimleneceğini vaadediyor. Vision Pro ile ayrıca oyun da oynanabilecek.

VISION PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Vision Pro önümüzdeki yılın ilk aylarında ABD'de 3.500 dolardan satışa sunulacak. Ürün 2024 yılı içinde diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

VİSSİON PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün WWDC 2023 kapsamında “one more thing” diyerek Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Apple'ın 'yeni oyuncağı' sosyal medyaya da damga vururken; son olarak gözlüğün tahmini Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

Donanım Haber'e göre; Vision Pro’dan gümrük vergisi, ÖTV ve KDV vergileri alınacak. Bunlar göz önüne alındığında Apple Vision Türkiye fiyatı 142.921 TL yapıyor.

Ancak Apple Türkiye'ye özgü bir fiyatlamaya da gidebilir veya Türkiye'ye gelene kadar farklı bir vergilendirme sürecine tabi olabilir.

APPLE ÜRETİMLERİ NERELERDE YAPILIYOR?

Apple, çeşitli ürünler üreten Amerikan bir teknoloji şirketidir. İşte Apple'ın ana üretimleri şöyledir:

iPhone: Apple'ın en popüler ürünü olan iPhone, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Her yıl yeni modelleri piyasaya sürülmektedir ve iPhone üretimi büyük ölçüde Çin ve diğer Asya ülkelerinde gerçekleştirilmektedir.

iPad: Apple'ın tablet bilgisayar serisi olan iPad, kullanıcılara mobil bir deneyim sunmaktadır. İPad'lerin üretimi de genellikle Asya ülkelerinde gerçekleştirilmektedir.

Mac Bilgisayarları: Apple'ın bilgisayar serisi olan Mac, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar olarak sunulmaktadır. Mac bilgisayarlarının bir kısmı Çin'de üretilse de, Apple'ın bazı ürünlerinin üretimi ABD'de yapılmaktadır.

Apple Watch: Akıllı saat segmentinde Apple Watch önemli bir yer tutmaktadır. Apple Watch'ların üretimi de genellikle Asya ülkelerinde gerçekleştirilmektedir.

AirPods: Kablosuz kulaklık olan AirPods, Apple'ın popüler bir aksesuarıdır. AirPods'ların üretimi de genellikle Asya ülkelerinde yapılmaktadır.







