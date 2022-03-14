​Vize nedir? Vize nasıl alınır? Vize çıkarmak için gerekli belgeler nelerdir?

Vize, yurt dışına seyahat etme planı bulunan kişilerin, gitmek istediği ülkenin talep ediyor olması durumunda ilgili kurumlardan alması gereken izin belgesidir. Vize başvurusu, konsolosluklar ya da aracı kurumlar gibi dış temsilcilikler ya da havalimanı ve sınır kapılarında bulunan gişeler aracılığı ile yapılır. Ayrıca e-vize yöntemi ile de başvuru yapmak mümkündür.

Vize türleri nelerdir?

Seyahat amacına göre vize türü çeşitlenir. Örneğin eğlence ve iş amaçlı geziler ya da sporculara verilen seyahat belgesi gibi. Bu türler, belirli kodlar ile kümelendirilmiştir. Bu noktada, ülkelerin farklı prosedürleri ve iş birlikleri vardır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, toplu dolaşım hakkı sağlayabilen Schengen’e tabidir. Schengen vizesi ile ilgili olarak ülkelerin talepleri değişkenlik gösterebilir. “Vize nasıl alınır?” diye merak ediyorsanız ilgili içeriğimize de göz gezdirebilirsiniz.

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Vize almak için giriş yapılmak istenen ülkeye bağlı konsolosluklara ya da aracı kurumlara başvurulur. Kurumlar ve çoğu konsolosluk, online başvuru hizmeti sunmaktadır. Vize alınan yer ilgili başvuru kurallarına göz atmayı unutmayınız. Bu kurumlara gitmeden önce gerekli belgeleri tamamlamak gerekir. Kurum ya da konsoloslukta dilekçe doldurulur. Bu noktada görevliler vize almak isteyenlere gerekli bilgiyi sağlamaktadır. Ayrıca vize işlemleri için vakit harcamak isteyenler için özel aracı kurumlar da mevcuttur. Bu tür aracı kurumlar ücret karşılığında tüm vize işlemlerini yürütür.

Vize için gerekli belgeler nelerdir?

Vize almak için istenen belgelerin bir kısmı ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de aşağıdaki belgeler her ülke için ortaktır:

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Pasaport

Biyometrik fotoğraf

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

Banka hesap dökümü

İkametgah belgesi

Mesleki durum belgesi

Evli olanlar için evlilik cüzdanı