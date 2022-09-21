Özgün Volkan Demirelin Hatayspor teknik direktörülüğü sözleşmesi ile tescillendi
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Volkan Demirel’in Hatayspor teknik direktörülüğü sözleşmesi ile tescillendi

Hatayspor, resmen Volkan Demirel’i takımın başına getirdi. Atakaş Hatayspor, Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 17 Aralık 2021 tarihinde Volkan Demirel, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine getirilmiş, 27 Mayıs 2022'de görevinden ayrılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Volkan Demirel Hatayspor ile imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiği ilk olarak Pazartesi günü açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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