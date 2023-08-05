Aşırı sıcaklarda susuzluğu gidermeye yardımcı olan besinler uzmanı tarafından açıklandı. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş Sefer, yazın terleme ve su kaybıyla sıvı ihtiyacının daha da artığını söyledi. Ertaş, "Vücudun bütün hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi için belli bir su yüzdesine sahip olması gerekir. Halsizlik, yorgunluk, eklemlerde ağrı, baş ağrısı, kabızlık, hatta anlam verilemeyen yemek yeme isteğinin dahi kaynağının susuzluk olabilir. Sıcak günlerde susuzluğumuzu tabii ki bol su ve mineralli su ile gidermeliyiz. Fakat var olan suyu muhafaza etmek ve hatta katkıda bulunmak için doğru gıdaları tercih etmek şart" dedi. İşte detaylar.

VÜCUDUN SU İHTİYACINI GİDEREN BESİNLER HANGİLERİ?





Öncelikle vücudun sıvı kaybını hızlandıracak kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması gerektiğinin altını çizen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş Sefer, “Diüretik olarak tanımladığımız içecekler vücuttan idrar çıkışını artırır. Bu sayede sıvı tüketildiği düşünülse de aslında sıvı kaybına neden olur. Bununla birlikte bir diğer önemli konu da fiziksel aktivite. Fiziksel aktivite sırasında solunumun hızlanmasıyla su kaybı artacaktır. Bu nedenle özellikle spor yapılan günlerde su ve mineralli su tüketimini çok iyi kontrol etmek gerekir" diye konuştu.

"KABAK, HEM KALORİSİ DÜŞÜK HEM SU İÇERİĞİ YÜKSEK"

Susuzluğu gidermek adına bazı besinlerin de yarar sağladığını hatırlatan Sefer, bu besinlerine yönelik bilgi verdi. İçeriğinin neredeyse yüzde 95'i su olan düşük kalorili kabağın, hem kilo kontrolünde hem de susuzlukta önemli yer tuttuğunu söyleyen Dyt. Sefer, “Özellikle içeriğinde bulunan lutein, betakaroten gibi antioksidanlarında genel ve göz sağlığına faydası oldukça fazladır. Şeker içermediği için susuzluğa katkı konusunda meyvelerden üstündür" ifadelerini kullandı.

SALATALIK, VÜCUTTAKİ ATIKLARI GİDERMEYE DE YARDIMCI

İçeriğinde yüzde 95 oranında su barındıran bir diğer vazgeçilmez sebze olan salatalığın da yaz aylarında bolca tüketmekte fayda sağladığını belirten Dyt. Sefer, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle cilt üzerindeki nemlendirme ve yenileme konusuna hepimiz aşina olmalıyız. Halk arasında kabuklarını yüzümüze koyarak bakım yapmak senelerdir alışılagelmiş bir alışkanlık. Salatalık, yüzde 95 oranında su içermesinin yanı sıra, vücuttaki atıkları gidermeye ve cilt tahrişini azaltmaya yardımcı olan anti-enflamatuar bileşikler açısından zengindir. Düşük kalori içeriği, lezzeti, yüksek su içeriği sayesinde yaz salatalarında, akşam atıştırmalıklarının vazgeçilmezlerden biridir."

“KARPUZU KAHVALTIDA TERCİH EDİN"

Dyt. Sefer, "Yaz aylarının en çok tercih edilen meyvesi olan karpuz aynı zamanda diyetlerin de vazgeçilmezi. Su içeriği yüzde 92 olan karpuz, aynı zamana likopen ve diğer zengin antioksidan bileşiklerini de içerir. Özellikle diyabetli kişiler bu ürünü tüketirken dikkat etmesi gerekir. Karpuz soğuk şekilde tüketilebilmesi ayrıca sıcaklık hissinin de giderilmesine yardımcı olur. Ancak şeker içeriğine dikkat etmekte fayda var. Özellikle diyabetik kişilerde ya da kan şekeri regülasyonu sıkıntılı olan hastalarda früktoz içermesi sebebiyle tüketimi sınırlı olması gerekir. Hipoglisemi riski olan hastalarda acıkıldığında hem kan şekerini yükseltmek hem de serinlemek için su oranı yüksek olan karpuz gibi meyveleri tüketmek kan şekeri dengesinde dezavantaj yaratabilir. Karpuzun en güvenli tüketimi kahvaltıyla beraber bir dilim şeklindedir" dedi.

“ŞEFTALİ TOKLUK SÜRESİNİ DE UZATIR"

Yaz aylarının serinletici meyvelerinden şeftalinin su oranının yüzde 89 civarında olduğunu belirten Dyt. Sefer, “Lif oranının da yüksek olması sayesinde şeftali tokluk süresini de uzatır. Ayrıca içerdiği klorojenik asit sayesinde diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunmada da yarar sağlar. Burada önemli olan porsiyon kontrolüdür. Günde bir porsiyon meyve hakkımızı bir orta boy şeftali ile değerlendirebiliriz" diye konuştu.

DOMATES VE MARULUN LİF ORANI DA ÇOK YÜKSEK

Yüzde 96 oranında su içeriğine sahip marul ve yüzde 94'ü su oranına sahip domates de yaz sofralarının şahane eşlikçileri arasında yer alıyor. Bu iki ürünün de susuzluk hissini azaltmada yardımcı olabileceğini hatırlatan Dyt. Sefer, “Bu iki sebze ile birlikte her sebze ve meyve ile yaz salataları yapmak mümkün. Marulda Ayrıca içerdiği k ve a vitamini sayesinde özellikle kemik sağlığı ve bağışıklık sistemine katkı sağladığı biliniyor. Likopen zengini domates de lif oranı yüksek olduğundan midenin tokluk süresini uzatır" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU TÜKETİRKEN ETİKETLERİ OKUYUN

Hindistan cevizi suyunun, yüzde 95'e varan su oranına sahip olduğunu ve bu özelliğiyle hidrasyonda çok iyi etkisinin olduğunu söyleyen Dyt. Buket Ertaş Sefer, “Su içeriğinin yanı sıra içerdiği sodyum, potasyum sayesinde mineral desteği de sağlar. Bu nedenle özellikle sporcularda spor sonrası yenilenme döneminde rehidrasyon için tavsiye edilir. Ancak tüketirken mutlaka etiket okumalı, şeker ilaveli karışımlardan uzak durulmasında fayda var" dedi.

KEREVİZ VE KEREVİZ SAPI

Düşük kalorisi ve yüzde 95 su içeriği sayesinde detoks formüllerinde yer alan kereviz ve sapının da her ne kadar yaz sebzesi olmasa da susuzluğu gidermede yardımı olacağının bilinmesinin yarar sağlayacağını anlatan Dyt. Sefer, “Yüksek K vitamini, folat ve potasyum değeri nedeniyle oldukça besleyici ve düşük kalorisi sayesinde kilo kontrolünde de destekleyicidir. Ancak kerevizi pişirirken süreyi kısa tutmak veya çiğ şekilde yemek faydayı maksimuma çıkaracaktır" dedi.







