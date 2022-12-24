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Vücutta kızarıklık ve döküntü neden olur?

Alerji, böbrek yetmezliği, cilt kuruluğu, tiroid gibi durumlarda ortaya çıkan vücut kızarıklığı vakalarında son günlerde artış görülmekte. İnsanlar vücutta kızarıklık ve döküntü gibi durumların neden meydana geldiği hakkında araştırmalarda bulunuyor. Uzmanlar bu belirtileri olan insanların en kısa zamanda tedavi olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki vücutta kızarıklık ve döküntü neden olur? Tedavisi nedir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vücutta kızarıklık ve döküntü neden olur?
Vücutta kızarıklık

Uzmanlar son zamanlarda yaygın olarak görülen Strep A enfeksiyonun vücutta bazı şikayetlere yol açtığını belirtti. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu vücuttaki kızarıklık ve döküntüler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

VÜCUTTA KIZARIKLIK VE DÖKÜNTÜ NEDEN OLUR?

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Strep A enfeksiyonlarının artması ile birlikte son dönemde çocuklarda vücutta yaygın kızarık ve döküntüler yapan 'kızıl' vakalarının da arttığını söyledi. Doç. Dr. Gündeşlioğlu, bu vakaların Strep A'nın etkeni olduğunu belirterek, hastalık belirtisi gösteren çocukların mutlaka doktor kontrolüne götürülmesi gerektiğini söyledi.

'Strep A' bakterisinin İngiltere'de ölümcül tablolar göstermesinin ardından Türkiye'de de ağır seyreden vakaların olmasıyla birlikte uzmanlar alarma geçti. Acil servise ya da polikliniğe başvuran özellikle 3 yaş üstü çocuklardan boğaz kültürü alarak öncelikle klinik olarak bu hastaları ayırt etmeye çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu, çıkan sonuçlara göre uygun antibiyotik tedavilerinin verildiğini söyledi. Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "A grubu streptokoklara bağlı bölgede henüz invazif ve ağır seyirli hasta görmedik. Ama gelen her hastada bunu düşünerek kontrollerini yapıyoruz. Şu an boğaz enfeksiyonları ve kızıl vakalarında artış var" dedi.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

A grubu streptokokların çocuklarda yaratabileceği risklerden bahseden Doç. Dr. Gündeşlioğlu, şöyle konuştu:

"Ani başlangıçlı yüksek ateş, çok ciddi boğaz ağrısı, boyun bölgesinde lenfadenopatilerin olması, karın ağrısının eşlik etmesi gibi belirtileri oluyor. Nadir olarak orta kulak boşluğundaki enfeksiyon, yani 'otitis media' görülebiliyor. İnvazif streptokok enfeksiyonu dediğimiz İngiltere'de bildirilen vakalarda olduğu gibi derin yara enfeksiyonları, mikroorganizmanın kana karışması dediğimiz 'bakteriyemi' ve ağır bir septik tablo görülebiliyor. Ayrıca bazı hastalarda hastalıkla birlikte ya da hastalıktan birkaç hafta sonra döküntüyle giden 'kızıl' tablosu da ortaya çıkabiliyor."

Son dönemde Streptokok A enfeksiyonlarının artması ile acil servis ve polikliniklerde çok sayıda kızıl vakaları gördüklerine dikkat çeken Doç. Dr. Gündeşlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde çocuklarda A grubu streptokokların yaptığı ani başlangıçlı yüksek ateş ve boğaz ağrısı ile ortaya çıkan bademcik enfeksiyonlarında artış var. Bademcik enfeksiyonu sırasında ya da birkaç hafta sonra aynı bakterinin neden olduğu vücutta yaygın döküntü ile seyreden kızıl vakalarında da büyük artış oldu. Ateş ve vücutta döküntü olması durumunda çocukların mutlaka doktor kontrolüne götürülmesi gerekir."

KIZIL HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Döküntülü bir hastalık olduğundan ailelerin daha endişeli bir şekilde çocuklarını hastaneye getirdiğini dile getiren Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "Boğaz enfeksiyonlarında olduğu gibi kızıl hastalığında da uygun sürede uygun antibiyotik tedavisi uygulanmazsa 'akut romatizmal ateş' dediğimiz çocuklarda eklemleri tutan, aynı zamanda kalpte kalıcı kapak hasarlarına yol açan bir hastalık gelişebilir. Böbreklerde hasarlanmaya neden olabilir. Bu şekilde ağır, istemediğimiz tablolarla karşılaşılabilir" diye konuştu.

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