WatchOS 10 güncelleme alacak modelleri
WatchOS 10, Apple Watch'u daha kullanışlı ve güçlü bir hale getiren birçok yeni özellik ve iyileştirme sunmaktadır. WatchOS 10, 2023 yılında piyasaya sürüldü ve Apple Watch Series 3 ve sonraki modellerle uyumludur.
WatchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch'lar modelleri
WatchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch'lar modelleri
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch SE (2. Nesil)
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Ultra
WatchOS 10 yeni özellikleri neler?
WatchOS 10 yeni özellikleri neler?
WatchOS 10, birçok yeni özellik ve iyileştirme içerir, bunlardan bazıları şunlardır:
Smart Stack
: Smart Stack, en sık kullandığınız uygulamalara ve widget'lara kolay erişim sağlayan yeni bir özelliktir. Smart Stack, yapay zeka kullanarak hangi uygulamaları ve widget'ları en sık kullandığınızı öğrenir ve bunları size göre sıralar.
Uygulama görünümü
: watchOS 10, yeni bir uygulama görünümü sunar. Bu görünüm, uygulamalarınızı listelerken daha fazla bilgi görmenizi sağlar. Ayrıca, uygulamalarınızı daha kolay bulmak için bir alfabetik listeye geçebilirsiniz.
Compass uygulaması
: watchOS 10, Compass uygulamasına yeni özellikler ekler. Bu özellikler arasında Yükseklik Görünümü, Hücresel Bağlantı Noktaları ve Acil Durum Çağrısı Noktası bulunur. Yükseklik Görünümü, bulunduğunuz yerin rakımını görmenizi sağlar. Hücresel Bağlantı Noktaları, en son hücresel bağlantıya sahip olduğunuz yeri gösterir. Acil Durum Çağrısı Noktası, acil bir durumda arama yapabileceğiniz en yakın yeri gösterir.
Mindfulness uygulaması
: watchOS 10, Mindfulness uygulamasına ruh hali günlüğü tutma özelliği ekler. Bu özellik, gün içinde ruh halinizi takip etmenizi sağlar.
Sağlıkla ilgili yeni özellikler
: watchOS 10, uyku takibi, EKG ve kan oksijen doygunluğu gibi sağlık özelliklerini iyileştirir. Ayrıca, watchOS 10, yeni Bluetooth özellikli sağlık aksesuarlarına bağlanmayı destekler.
Apple Watch fiyatı ne kadar?
Apple Watch fiyatı ne kadar?
- Apple Watch Series 9 GPS 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Loop15.999 TL
- Apple Watch SE GPS 40mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - S/M 9.499 TL
- Apple Watch SE GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - M/L 10.499 TL
- Apple Watch Series 9 GPS 45mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - M/L 15.999 TL
- Apple Watch Series 9 GPS 45mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Loop 15.999 TL
- Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm Titanium Case with Blue Alpine Loop - Large 39.999 TL
- Apple Watch SE GPS 44mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band - S/M 10.499 TL
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30 dakika önce