West Ham United - Manchester City Canlı Skor
Manchester City, İngiltere Premier Lig 5. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. West Ham United - Manchester City canlı skor ekranı haberimizde.
WEST HAM UNİTED - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR
WEST HAM UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
WEST HAM UNİTED
23 Alphonse Areola
4 Kurt Zouma
5 Vladimir Coufal
19 Edson Alvarez
27 Naif Aguerd
33 Emerson
7 James Ward-Prowse
10 Lucas Paqueta
22 Said Benrahma
9 Michail Antonio
20 Jarrod Bowen
MANCHESTER CİTY
31 Ederson
2 Kyle Walker
3 Ruben Dias
6 Nathan Ake
25 Manuel Akanji
8 Mateo Kovacic
16 Rodri
47 Philip Foden
9 Erling Haaland
11 Jeremy Doku
19 Julian Alvarez