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West Ham United - Manchester City Canlı Skor

İngiltere Premier Lig 5. haftasında West Ham United evinde Manchester City’i konuk ediyor. London Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00’de başlayacak. Sezona 4’te 4 yaparak başlayan City zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek istiyor. West Ham United ise Manchester City’i yenerek liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak. West Ham United - Manchester City canlı skor ekranı ve maç kadrosu haberimizde.

14:12 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
West Ham United - Manchester City Canlı Skor

West Ham United - Manchester City Canlı Skor

Manchester City, İngiltere Premier Lig 5. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. West Ham United - Manchester City canlı skor ekranı haberimizde.

WEST HAM UNİTED - MANCHESTER CİTY CANLI SKOR

WEST HAM UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

WEST HAM UNİTED

23 Alphonse Areola

4 Kurt Zouma

5 Vladimir Coufal

19 Edson Alvarez

27 Naif Aguerd

33 Emerson

7 James Ward-Prowse

10 Lucas Paqueta

22 Said Benrahma

9 Michail Antonio

20 Jarrod Bowen

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

3 Ruben Dias

6 Nathan Ake

25 Manuel Akanji

8 Mateo Kovacic

16 Rodri

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

11 Jeremy Doku

19 Julian Alvarez




#West Ham United
#Manchester City
#İngiltere Premier Lig
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