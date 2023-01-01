West Ham United - Manchester City Canlı Skor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga devi Bayern Münih, İngiltere Premier Lig son şampiyonu Manchester City ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen hazırlık maçında kazanan taraf 2-1’lik skorla Manchester City oldu. Yıldız futbolcu Erling Haaland maça 46. dakikada dahil oldu. Goller dakika 21’ James Mcatee, 81’ Mathys Tel ve 86’ Aymeric Laporte’den geldi. Bayern Münih - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.