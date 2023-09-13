WhatsApp mesaj düzenleme nasıl yapılır?

WhatsApp, daha önce test ettiği bir telefondan iki hesaba giriş özelliğini tüm dünyada yayıyor. Android kullanıcılarına sunulmaya başlayan çoklu cihaz desteği, şu an için yalnızca bir ek profil eklemeye izin veriyor. Ancak WhatsApp, ilerleyen bu zamanda bu sınırı da artıracaktır.