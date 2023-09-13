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WhatsApp’tan mesajları düzenleme özelliği!

Dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni mesaj düzenleme özelliğini duyurdu. Artık kullanıcılar bir hatayı düzeltmek, bir ifade simgesini değiştirmek veya benzer bir şey yapmak istediğinde, mesaj gönderdikten sonraki 15 dakika içerisinde düzenleme yapabilecek. Peki, WhatsApp mesaj düzenleme nasıl yapılır? İşte detaylar.

11:02 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
WhatsApp mesaj düzenleme nasıl yapılır?

WhatsApp mesaj düzenleme nasıl yapılır?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcılara mesaj atarak duyurdu. WhatsApp’ta artık bir hatayı düzeltmek, bir ifade simgesini değiştirmek veya benzer bir şey yapmak istediğinde düzenleme yapılabilecek. WhatsApp mesaj düzenleme hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME NASIL YAPILIR?

Mesajları gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz mesaj sohbetteki herkes için güncellenir. Düzenlenmiş mesajlarda zaman damgasının yanında “düzenlenmiş” ifadesini görürsünüz.

WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanmıyorsanız “Bu mesaj, bu sohbette bulunan ve WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanan herkes için düzenlendi.” mesajını görürsünüz. Düzenlenmiş mesajları görebilmek için uygulamanızı güncelleyin.

Mesajları düzenleme

> İmlecinizi düzenlemek istediğiniz mesajın üzerine getirip Menü > Mesajı düzenle’ye tıklayın.

> Mesajınızı düzenleyin.

> Güncellemeniz bittiğinde onay işaretine tıklayın.

Not:

> 15 dakikadan uzun süre önce gönderdiğiniz mesajları düzenleyemezsiniz.

> Mesaj düzenlediğinizde sohbetinizdeki kişilere yeni bir sohbet bildirimi gönderilmez.

> Fotoğrafları, videoları veya diğer tür medya içeriklerini düzenleyemezsiniz.



#WhatsApp
#mesaj düzenleme
#android
#uygulama
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