Whatsapp ne zaman düzelecek? İnstagram, Facebook, Whatsapp ne zaman çalışacak?

Sosyal medya kullanıcıları bu akşam 18:41'ten itibaren Whatsapp, Facebook ve İnstagram hesaplarına eirşim sağlayamadı. Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzeleceği merak edilmekte. Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcıları uygulamalarda mesaj, video ve fotoğrafların açılmadığıyla ilgili şikayetler dile getiriyor. Peki, Whatsapp, İnstagram ve Facebook'ta meydana gelen erişim sorunu ne zaman düzelecek?

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konuyla alakalı olarak "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

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Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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HANGİ ÜLKELERDE WHATSAPP ÇÖKTÜ?

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.