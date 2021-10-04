Özgün Whatsapp ne zaman düzelecek? İnstagram, Facebook, Whatsapp ne zaman çalışacak?
ÖZGÜN HABERLER

Whatsapp ne zaman düzelecek? İnstagram, Facebook, Whatsapp ne zaman çalışacak?

Whatsapp düzeldi mi? sorusu sıklıkla arama motorunda sorgulanıyor. Facebook, WhatsApp ve Instagram'da eş zamanlı meyadana gelen erişim sıkıntısı beklendiğinden uzun sürdü. Kullanıcılar yaygın olarak kullandıkları mesajlaşma ağı olan Whatsapp'ın ne zaman düzeleceğini sorguluyor. İnstagram, Facebook ve Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp ne zaman geri gelir? İnstagram ne zaman açılır? Hangi ülkelerde Whatsapp çöktü? Whatsapp, İnstagram ve Facebook'tan açıklama geldi. İşte sosyal medya kullanıcılarının merakla beklediği bu sorulara ilişkin son bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Whatsapp ne zaman düzelecek? İnstagram, Facebook, Whatsapp ne zaman çalışacak?
whatsapp

Sosyal medya kullanıcıları bu akşam 18:41'ten itibaren Whatsapp, Facebook ve İnstagram hesaplarına eirşim sağlayamadı. Facebook, Whatsapp, Instagram ne zaman düzeleceği merak edilmekte. Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcıları uygulamalarda mesaj, video ve fotoğrafların açılmadığıyla ilgili şikayetler dile getiriyor. Peki, Whatsapp, İnstagram ve Facebook'ta meydana gelen erişim sorunu ne zaman düzelecek?

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konuyla alakalı olarak "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

HANGİ ÜLKELERDE WHATSAPP ÇÖKTÜ?

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.