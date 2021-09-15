Özgün WhatsApp otomatik çeviri özelliği nedir?
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WhatsApp otomatik çeviri özelliği nedir?

WhatsApp otomatik çeviri nedir, nasıl kullanılır? WhatsApp her geçen gün güncellenen özellikleri ile kullanıcılara hizmet sunmaya devam ediyor. WhatsApp bu kez otomatik çeviri özelliği ile gündeme geldi. WhatsApp otomatik çeviri nasıl olacak? WhatsApp otomatik çeviri nasıl kullanılacak? WhatsApp sesli mesajlar da otomatik çeviri özelliğine sahip olacak mı? İşte dünya devi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son güncellemesi ile ilgili detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsApp otomatik çeviri özelliği nedir?
whatsapp

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS tarafında kullanıcılara sesli mesajlar için çeviri özelliğini sunacak. Haberin ardından WhatsApp otomatik çeviri özelliği merak kazandı.

WHATSAPP OTOMATİK ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp'ta sohbet etmek genellikle çok basit bir iştir, çünkü yalnızca mesajı yazıp diğer kişiye ulaşması için göndermeniz yeterlidir. Ancak, hakim olmadığınız veya tam olarak bilmediğiniz bir dilde konuşmanız gerektiğinde ne olur? Bu nadir durumlar için WhatsApp mesajlarınızı otomatik olarak çevirmenize yardımcı olacak basit bir numara kullanabilirsiniz.

Diğer dillerde sohbet başlatmak söz konusu olduğunda WhatsApp otomatik çeviri bundan sonra kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

WHATSAPP MESAJLARINI OTOMATİK ÇEVİRME

WhatsApp mesajlarınızı çevirmek için daha önce çok kullanılan Google klavyesi Gboard'a gerek kalmayacak.

WhatsApp'ın aktif olarak test ettiği özellik şu anda yalnızca iOS kullanıcıları için geliştiriliyor gibi görünüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gelen sesli mesajları yazılı olarak görebilecek ve çevirisini yapabilecek.

Söylendiği kadarıyla bu süreç WhatsApp ve kişiler arasında kalacak ve Facebook'a asla bilgi paylaşılmayacak ancak geçenlerde ortaya çıkan yeni bilgiler bu detayı anlamsız kılıyor. Yine de bu özellikten dolayı Apple cihazlarındaki ses algılama sistemi çalışacağı için Apple'a veri gönderilebilir.

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