WhatsApp'tan gelen son güncelleme nedir?

WhatsApp üzerinden kullanıcılar, en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapıyordu. Son güncelleme ile birlikte dosya boyutu artırıldı. İşte, WatsaApp'ın sunduğu yeni özellik.

UÇTAN UCA KORUNMUŞ DOSYALARI TEK SEFERDE GÖNDERME

Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Artık WhatsApp’tan boyutu 2 GB’a kadar olan dosyaları uçtan uca özelliğiyle korunmuş olarak tek seferde gönderebilirsiniz.

Daha önceki 100 MB limitine göre bu artışın küçük işletmeler ve okul grupları arasındaki iş birliği için yararlı olacağını düşünüyoruz. Daha büyük dosyalar için Wi-Fi kullanmanızı öneriyoruz ve yükleme veya indirme sırasında aktarma işleminizin ne kadar süreceğini size bildirmek için bir sayaç görüntüleyeceğiz." denildi.

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