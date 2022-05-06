Özgün WhatsApptan gelen son güncelleme nedir?
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WhatsApp'tan gelen son güncelleme nedir?

Uygulamalar arasında en çok kullanılan WhatsApp, getirdiği güncelleme ile kullanıcılara fırsatlar sunuyor? WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği kullanıma sunuldu. Peki, WhatsApp'ın Telegram'da yıllardır var olan kendisine aldığı bu yeni özellik nedir? İşte, detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ WhatsApp son güncellemesi nedir?
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WhatsApp üzerinden kullanıcılar, en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapıyordu. Son güncelleme ile birlikte dosya boyutu artırıldı. İşte, WatsaApp'ın sunduğu yeni özellik.

UÇTAN UCA KORUNMUŞ DOSYALARI TEK SEFERDE GÖNDERME

Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Artık WhatsApp’tan boyutu 2 GB’a kadar olan dosyaları uçtan uca özelliğiyle korunmuş olarak tek seferde gönderebilirsiniz.

Daha önceki 100 MB limitine göre bu artışın küçük işletmeler ve okul grupları arasındaki iş birliği için yararlı olacağını düşünüyoruz. Daha büyük dosyalar için Wi-Fi kullanmanızı öneriyoruz ve yükleme veya indirme sırasında aktarma işleminizin ne kadar süreceğini size bildirmek için bir sayaç görüntüleyeceğiz." denildi.

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