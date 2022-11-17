Özgün WhatsAppta Anket nasıl yapılır? (Resimli)
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WhatsApp'ta Anket nasıl yapılır? (Resimli)

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen anket özelliğini aktif etti. Kullanıcılar tekli sohbetlerde ve gruplarda artık anket oluşturabilecek ve herhangi bir konuda seçenekler sunarak oylama yapabilecek. Bu özellk şuan için sadece mobilde bulunuyor. İlerleyen zamanlarda web üzerinden de yapılması bekleniyor. Peki WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsAppta Anket nasıl yapılır? (Resimli)
WhatsApp anket

WhatsApp'ta uzun zamandır beklenen anket özelliği kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şimdiden popüler hale gelen anket özelliği kullanıcıların kararsız kaldığı ve tartışma konularının olduğu durumlarda oylamaya sunulması ile kolaylık sağlayacak. Bu özellikle hem kişisel hem de grup konuşmalarında anket oluşturulabilecek.

WHATSAPP ANKET NASIL YAPILIR?

> Anket açmak istediğiniz grup yada sohbete gelin.

> Medya paylaşım bölümüne tıklayın.

> Anket yazan yere tıklayın.

> Soru ve seçenekleri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak anketinizi oluşturabilirsiniz.

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