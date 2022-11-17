WhatsApp'ta Anket nasıl yapılır? (Resimli)

WhatsApp'ta uzun zamandır beklenen anket özelliği kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şimdiden popüler hale gelen anket özelliği kullanıcıların kararsız kaldığı ve tartışma konularının olduğu durumlarda oylamaya sunulması ile kolaylık sağlayacak. Bu özellikle hem kişisel hem de grup konuşmalarında anket oluşturulabilecek.
WHATSAPP ANKET NASIL YAPILIR?
> Anket açmak istediğiniz grup yada sohbete gelin.
> Medya paylaşım bölümüne tıklayın.
> Anket yazan yere tıklayın.
> Soru ve seçenekleri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak anketinizi oluşturabilirsiniz.