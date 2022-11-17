WhatsApp'ta Anket nasıl yapılır? (Resimli) Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen anket özelliğini aktif etti. Kullanıcılar tekli sohbetlerde ve gruplarda artık anket oluşturabilecek ve herhangi bir konuda seçenekler sunarak oylama yapabilecek. Bu özellk şuan için sadece mobilde bulunuyor. İlerleyen zamanlarda web üzerinden de yapılması bekleniyor. Peki WhatsApp'ta anket nasıl yapılır? İşte detaylar.

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