WhatsApp yeni topluluk oluşturma özelliğini duyurdu.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni topluluk oluşturma özelliğini duyurdu. Mahallenizi, okulunuzu ve diğer toplulukları bir araya getirecek özellikle ilgi alanları hakkında doğru kişileri bulabilirsiniz. Peki, WhatsApp’ta topluluk oluşturma nasıl yapılır? İşte detaylar.
WHATSAPP’TA YENİ BİR TOPLULUK OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?
WhatsApp’taki topluluklar, üyelerin konuya göre oluşturulan gruplarda bir araya gelmesini sağlar.
Topluluk oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1- Topluluklar sekmesine gidin.
2- Yeni topluluk’a tıklayın.
3- Topluluk adını girin. Dilerseniz açıklama yazabilir ve topluluk simgesi ekleyebilirsiniz.
- Topluluk adı en fazla 100 karakter olabilir.
- Girdiğiniz açıklama, üyelere topluluğunuzun amacıyla ilgili bir fikir vermelidir.
- Topluluk simgesi ekle’ye tıklayarak bir topluluk simgesi ekleyebilirsiniz. Görsel eklemek için Fotoğraf çek, Fotoğraf Yükle, Emoji ve Çıkartma veya Web’de Ara seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz. Ayarlanan grup simgesi, Sohbetler sekmesinde topluluğun yanında görünür.
4- ‘YEŞİL OK’ simgesine tıklayın.
WHATSAPP TOPLULUK ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAR?
WhatsApp’taki topluluklar, üyelerin konuya göre oluşturulan gruplarda bir araya gelmesini sağlar.
Toplulukları kullanma
Apartmanınız için bir topluluk oluşturup ebeveyn grubu ekleyebilir veya sosyal etkinliklerin organizasyonunda kullanılacak bir grup açabilirsiniz.
Yerel futbol kulübünüz için de bir topluluk oluşturup takımlara ait mevcut grupları ekleyebilir veya kulüp genelinde maç düzenlemek üzere yeni grup açabilirsiniz.