Özgün Wigan Athletic 1-4 Hull City Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Wigan Athletic 1-4 Hull City Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere Championship’de 26. haftada Wigan Athletic evinde Hull City’i konuk etti. Maç Hull City’nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 15’ Jacob Greaves, 63’ Nathan Broad head, 78’ Oscar Estupinan, 85’ ve 90’ Tyler Smith’den geldi. Bu sonuçlarla Hull City puanını 33’e çıkararak 16. sırada yer aldı. Wigan Athletic ise 24 puanla son sırada yer aldı. Wigan Athletic - Hull City maç özeti ve İngiltere Championship puan durumu haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Wigan Athletic 1-4 Hull City Maç Özeti İzle (VİDEO)
Wigan Athletic 1-4 Hull City

İngiltere Championship’de 26. hafta tamamlandı. Dün akşam Wigan Athletic evinde Hull City’i konuk etti. Maç Hull City’nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

WİGAN ATHLETİC - HULL CİTY MAÇ ÖZETİ

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP PUAN DURUMU


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