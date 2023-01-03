Wigan Athletic 1-4 Hull City Maç Özeti İzle (VİDEO)

İngiltere Championship’de 26. hafta tamamlandı. Dün akşam Wigan Athletic evinde Hull City’i konuk etti. Maç Hull City’nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
WİGAN ATHLETİC - HULL CİTY MAÇ ÖZETİ
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP PUAN DURUMU
İngiltere Championship’de 26. hafta tamamlandı. Dün akşam Wigan Athletic evinde Hull City’i konuk etti. Maç Hull City’nin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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