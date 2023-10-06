Xiaomi 13 ultra fiyatı özellikleri
Xiaomi 13 Ultra modelinin Çin’de piyasaya sürülmesinden sonra Xiaomi, Almanya, İspanya ve Fransa şubelerinin web sitesinde
13 Ultra modelinin özelliklerini sıralayarak satışa sundu. İşte Xiaomi 13 Ultra özellikleri ve fiyatı.
Xiaomi 13 Ultra Teknik Özellikleri
Xiaomi 13 Ultra Teknik Özellikleri
- 6.73 inç AMOLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 2 işlemci
- 12GB RAM
- 512GB veya 1TB depolama alanı
- Leica markalı üçlü arka kamera sistemi (50MP ana kamera, 50MP ultrawide kamera, 48MP periskop telefoto kamera)
- 32MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 67W hızlı şarj desteği
Xiaomi 13 Ultra fiyatı ne kadar, açıklandı mı?
Xiaomi 13 Ultra fiyatı ne kadar, açıklandı mı?
Xiaomi 13 Ultra, anavatanı Çin'de 840 dolara satılırken, Avrupa'da 1.499 euro / 1.615 dolara satılıyor.
Bu da, telefonun Türkiye'de 75 bin TL civarında satılacağı anlamına geliyor.
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23 dakika önce