Xiaomi akıllı telefonlarda ekran görüntüsü alma diğer android telefonlar gibi basit ve pratiktir. Xiaomi ekran görüntüsü almak için: Telefonun Ses Kısma ve Güç Düğmesine aynı anda basıp 1-2 saniye kadar bekleyin. Telefondan bir deklanşör sesi gelecek ve ekran resmi çekilecektir. Ekran görüntüsü alma yöntemlerii Xiaomi’nin tüm modelleri; Xiaomi Mi 11, Xiaomi 12T, Poco M5, Mi Fold 2, Redmi K50, Black Shark5, Redmi 8, Redmi Note 8, Mi Note 10, Redmi K30, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 5s, Xiaomi Mi Max, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Redmi Pro, Xiaomi Redmi 4, Xiaomi Redmi Note 4 gibi geçerlidir.

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3 Parmak hareketi ile Xiaomi ekran görüntüsü alma

3 Parmak hareketi ile Xiaomi ekran görüntüsü nasıl alınır?

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonlarında ekran görüntüsü almak için üç parmak hareketini kullanabilirsiniz. Ekranın üst kısmından altına doğru üç parmağınızı kaydırırsanız ekran görüntüsü alınacaktır. Bu özelliği aktifleştirmek için Ayarlar > Ek Ayarlar > Kısayollar > Ekran Görüntüsü yolunu izleyip üç parmakla ekran görüntüsü alma özelliğini aktifleştirin.

Xiaomi ekran görüntüsü alma

Yandaki tuşlar ile Xiaomi ekran görüntüsü alma

Fiziksel tuşlar ile ekran görüntüsü alma en pratik ve ekrandaki sahneyi bozmadan alınan yöntemdir.

1. Telefonunuzda ekran görüntüsünü alacağınız ekrana açın.

2. Telefonun Güç tuşu + Ses Azaltma tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun.

3. Tuşları bırakmayın taki ekran resminin çekildiğine dair animasyon ve deklanşör sesini duyana kadar.

4. ekran resmi çekilince sağ üst köşede bu görsele ulaşabileceğiniz kısım gelecektir.

5. Bundan sonra paylaşım yapma, ekran görüntüsünü düzenleme, kırpma işlemlerini yapabilirsiniz.

Hızlı erişim kısayolu ile Xiaomi ekran görüntüsü çekme

Öncelikle kolay erişim (Quick Ball) öğesini etkinleştirmemiz gerekiyor. Bunun için telefonunuzdan:

1. Telefonunuzun “Ayarlar” kısmına gidin.

2. Biraz aşağı inin ve “Ek ayarlar” seçeneğine tıklayın.

3. Ardından gelen seçeneklerden “Hızlı erişim” seçeneğini seçin.

4. Üstte “Hızlı erişimi aç” seçeneğini aktifleştirin.

5. Artık ekran resmini alacağınız ekrana gelin. Sağda parantez şekline bir şey göreceksiniz. Onu sola doğru çekin.

6. Ardından kolay erişimdeki Ekran görüntüsü simgesine tıklayın.

7. Böylece ekran resmini kaydedebileceksiniz.

Xiaomi ile ekran görüntüsü aldığınız zaman ekran görüntüleri telefonunuza kaydedilir. Kaydedilen ekran görüntülerine telefonun Galeri uygulamasından erişebilirsiniz.

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Xiaomi genişletilmiş ekran görüntüsü alma

Xiaomi genişletilmiş ekran görüntüsü nasıl alınır?

MIUI 8, tüm bir sayfayı tek bir ekran görüntüsünde yakalamanızı sağlayan kaydırma ekran görüntüsü seçeneği sunar. Özelliğe erişmek için önce yukarıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak bir ekran görüntüsü almanız gerekir. Ekran görüntüsü alındıktan sonra, sağ üst köşede ekran görüntüsünün önizlemesini gösteren bir animasyon göreceksiniz. Bunu seçtiğinizde ekran görüntüsünü düzenleme, paylaşma veya silme seçeneklerini ve ekran görüntüsünü genişletmenize olanak tanıyan bir kaydırma özelliğini göreceksiniz.

Kaydırma düğmesine basın; MIUI, kaldığı sayfanın altına kaydırmaya devam edecektir. Bu özellik Chrome’da çalışmıyor, ancak varsayılan MIUI tarayıcısını kullanırken tüm web sayfalarını kaydedebileceksiniz.

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