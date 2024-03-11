Yalova'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Yalova akşam ezanı, akşam namazı ve Yalova namaz vakitleri haberimizde.

Yalova iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Yalova imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Yalova namaz vakitleri ve Yalova imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yalova'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Yalova'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 19:12'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Yalova'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Yalova'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:30'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

2024 ilk iftar ve son iftar hangi illerde yapılacak?





İlk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.

En uzun ve en kısa oruç hangi illerde tutulacak?

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Yalova'nın Tarihi

Yalova'nın tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bölge, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi medeniyetlerin izleri bu bölgede bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde önemli bir liman ve termal merkez olarak kullanılmıştır.

Yalova'nın Coğrafi Konumu

Yalova, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alır. İstanbul'a oldukça yakın bir konumda bulunur ve İstanbul Boğazı'nın karşısında yer alır. Kocaeli ve Bursa gibi illerle komşudur.

Yalova'nın Nüfusu

Yalova, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 yılı itibarıyla nüfusu 300 bin civarındadır. Yalova, turizm, tarım ve sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.







