Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan ayı, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Cuma gününü, Cumartesi'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan ayı 29 Mart 2025 tarihinde tutulacak son oruçla birlikte tamamlanacak. Diyanet 2025 Ramazan imsakiyesi açıklandı.

ile Yalova imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Yalova için imsak, sahur vakti, iftar saati saat kaçta?