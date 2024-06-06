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Sıcak havalar için Cuma günü kırılma noktası! Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji güncel hava durumu raporunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Tüm yurtta sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Bazı bölgeler için ise yağmur tahmini geldi. Peki, il il sıcaklıklarda son durum ne? Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselecek mi? Sıcaklıklar ne zaman azalacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 6- 7 Haziran il il hava durumu raporu...

15:02 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken; Trakya, Ege'nin iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor. Ege ve Marmara'da çöl tozu etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 HAZİRAN 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul

Güneşli 30°

Ankara

Kısmen Güneşli 33°

İzmir

Güneşli 37°

Antalya

Güneşli 43°

Trabzon

Güneşli 26°

Bursa

Kısmen Güneşli 31°

Adana

Güneşli 44°

Diyarbakır

Güneşli 40°

Gaziantep

Güneşli 39°

Ağrı

Güneşli 29°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU


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