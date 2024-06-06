Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken; Trakya, Ege'nin iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor. Ege ve Marmara'da çöl tozu etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 6 HAZİRAN 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul
Güneşli 30°
Ankara
Kısmen Güneşli 33°
İzmir
Güneşli 37°
Antalya
Güneşli 43°
Trabzon
Güneşli 26°
Bursa
Kısmen Güneşli 31°
Adana
Güneşli 44°
Diyarbakır
Güneşli 40°
Gaziantep
Güneşli 39°
Ağrı
Güneşli 29°
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.