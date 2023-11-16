Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

BUGÜN HAVA NASIL? 16 KASIM İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) aralıklı sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20

Erzurum: Çok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 12

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 17 KASIM 2023







