|
Özgün

Sıcaklıklar düşüyor! Yurt genelinde yağış etkili olacak

Yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın hava nasıl olacak? 17 Kasım 2023 il il hava durumu...

10:52 - 16/11/2023 jeudi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

BUGÜN HAVA NASIL? 16 KASIM İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen
durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) aralıklı sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20

Erzurum: Çok bulutlu, öğlen yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 12

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 17 KASIM 2023



#hava durumu
#meteoroloji
#yarın hava durumu
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS örnek sorular ve çözümleri MEB tarafından yayımlandı: Sınava girecek 8. sınıflar bekliyordu