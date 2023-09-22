Hava durumu
Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre sıcak havalar cumartesi günü itibarıyla geri gelecek, hava sıcaklığı 6 derece birden artacak. İşte il il hava durumu...
YARIN HAVA NASIL OLACAK? 23 EYLÜL İL İL HAVA DURUMU
Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde ise seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık