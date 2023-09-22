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Sıcaklıklar artıyor! Yarın hava nasıl olacak? 24 Eylül Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde sıcak hava etkisini gösterirken yeni açıklama geldi. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yağış ise cuma günü beklenmiyor. Peki, Yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Eylül Cumartesi hava durumu raporu.

13:54 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre sıcak havalar cumartesi günü itibarıyla geri gelecek, hava sıcaklığı 6 derece birden artacak. İşte il il hava durumu...

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 23 EYLÜL İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde ise seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık



#hava durumu
#yarın hava durumu
#meteoroloji
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