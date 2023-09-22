Eylül ayının sonuna gelindikçe ülke genelinde yağış olup olmayacağı merak konusu oldu. 22 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 23-24 Eylül Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta sonu il il hava durumu...