Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bugün Diyarbakır’da etkili olacak sağanak yağış nedeniyle sel ve bu baskını olabileceği uyarısında bulundu. Yağışın etkisini ne kadar sürdüreceği merak kazandı.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 12 EKİM 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Siirt, Batman, Şırnak ve Diyarbakır’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışlar nedeniyle Diyarbakır ve diğer illerde, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceğine dikkat çekilerek, dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12 - 13 EKİM'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okulların yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle 12 - 13 Ekim günleri tatil olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Yağışlı olması beklenen illerimizdeki okullarla ilgili Valiliklerden bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

12 EKİM HAVA DURUMU (HARİTALI)







