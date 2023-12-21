Yurdun doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'ın kuzey, Muş ve Van'ın güney, Bitlis'in güney ve batı, Mardin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenen yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Antalya il genelinde bugün devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre hafta sonu soğuk hava dalgası geliyor. Gece yarısından itibaren başlayacak yağışlar özellikle Ege Denizi kıyılarında oldukça etkili olacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Pazar günü İstanbul ve kuzey illerde karla karışık yağmur görülecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilere göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükselecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul'da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak.







