Hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Toroslar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
YARIN HAVA NASIL? 2 KASIM İL İL HAVA DURUMU
Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 27