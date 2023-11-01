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Meteoroloji'den yağmur uyarısı! 2 Kasım Perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara’nın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 2 Kasım il il hava durumunun detayları...

10:25 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Toroslar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

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Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 27



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