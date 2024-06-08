Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
YARIN (9 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ) HAVA NASIL OLACAK?
İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimlerinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
MGM (9 - 15 Haziran 2024) Haftalık Hava Tahmini
İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.