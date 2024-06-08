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Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 9 Haziran hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Haziran 2024 hava durumu tahminini açıkladı. Peki bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklıklar yükseliyor mu? Meteorolojiden uyarı var mı? Yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. İşte il il yarın (9 Haziran Pazar) günkü hava durumu...

15:53 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YARIN (9 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ) HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu'nun Doğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimlerinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!


MGM (9 - 15 Haziran 2024) Haftalık Hava Tahmini

İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



#hava durumu
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