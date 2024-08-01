Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BUGÜN HAVA NASIL? 1 AĞUSTOS 2024

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40





Haftalık Hava Tahmini

📅(1 - 7 Ağustos 2024)

Hava sıcaklıklarının artacağı ve hafta sonu ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/wEsVMRUMyI — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 1, 2024

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 2 AĞUSTOS 2024

Prof.Dr.Orhan Şen haftanın hava durumu yorumunda, "çarşamba Türkiye genelinde aşırı bir hava olayı yok. Sıcaklıklar ortalamada. Yağış doğu karadeniz kıyısında var. Önümüzdeki 1 haftada ülke genelinde yağış yok. Kuzey bölgelerde aşırı sıcaklık ara vermış durumda. Güneyde mevsim gereği sıcaklıklar yüksek buda normal." açıklamasında bulundu.







