Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BUGÜN HAVA NASIL? 1 AĞUSTOS 2024
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
YARIN HAVA NASIL OLACAK? 2 AĞUSTOS 2024
Prof.Dr.Orhan Şen haftanın hava durumu yorumunda, "çarşamba Türkiye genelinde aşırı bir hava olayı yok. Sıcaklıklar ortalamada. Yağış doğu karadeniz kıyısında var. Önümüzdeki 1 haftada ülke genelinde yağış yok. Kuzey bölgelerde aşırı sıcaklık ara vermış durumda. Güneyde mevsim gereği sıcaklıklar yüksek buda normal." açıklamasında bulundu.