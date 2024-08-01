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Yarın hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? 2 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerde hava nasıl, yağış olacak mı? İşte MGM 2 Ağustos Cuma günü il il hava durumu...

12:30 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BUGÜN HAVA NASIL? 1 AĞUSTOS 2024

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40


YARIN HAVA NASIL OLACAK? 2 AĞUSTOS 2024

Prof.Dr.Orhan Şen haftanın hava durumu yorumunda, "çarşamba Türkiye genelinde aşırı bir hava olayı yok. Sıcaklıklar ortalamada. Yağış doğu karadeniz kıyısında var. Önümüzdeki 1 haftada ülke genelinde yağış yok. Kuzey bölgelerde aşırı sıcaklık ara vermış durumda. Güneyde mevsim gereği sıcaklıklar yüksek buda normal." açıklamasında bulundu.



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#meteoroloji
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