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Sıcaklıklar düşüyor! Yarın hangi illerde yağış olacak? 19 Ekim il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın hava nasıl olacak? Yağışlar artacak mı? İşte 19 Ekim Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere il il hava durumu...

10:48 . 18/10/2023 Çarşamba
IHA
Hava durumu

Hava durumu

Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU 18 EKİM 2023

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 17

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 19 EKİM 2023

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısına göre sıcaklık belirgin şekilde düşecek.

Yağış geliyor. İstanbul dahil 14 kente hava durumu uyarısı yapıldı. Yağmur kapıda. Yağışla birlikte sıcaklık 2-3 derece daha düşecek.


#hava durumu
#meteoroloji
#yarın hava durumu
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