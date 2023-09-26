Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2023 hava durumu raporu...