Yarın hava durumu
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK? 27 EYLÜL 2023
MGM tarafından yapılan son değerlendirmede, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.