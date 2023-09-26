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Yarınki hava durumu nasıl olacak? MGM 27 Eylül il il hava durumu

Yarın hava durumu, plan yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da geçen hafta etkili olan aşırı nem ve sıcak havanın ardından yağış uyarıları geliyor. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar azalacak mı, artacak mı? Yağış mı olacak? İşte 27 Eylül Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir il il günlük hava durumu

13:23 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Yarın hava durumu

Yarın hava durumu

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? 27 EYLÜL 2023

MGM tarafından yapılan son değerlendirmede, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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