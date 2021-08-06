YAŞ kararları ile kimler terfi etti? Yüksek Askeri Şura terfi listesi 2021 yaş kararları

YAŞ ile terfi eden isimler kimler? gündemde yer alan sorulardan biri oldu. YAŞ kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

YAŞ KARARLARI İLE KİMLER TERFİ ETTİ?

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Buna göre;

- 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

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- 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

- 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

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YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Askeri Şura kısaca YAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.



