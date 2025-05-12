Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Yaşam Koçu filmi nerede çekildi, kimler oynuyor? Yaşam Koçu konusu nedir? İşte tüm bilgiler

Yaşam Koçu filmi nerede çekildi, kimler oynuyor? Yaşam Koçu konusu nedir? İşte tüm bilgiler

19:1412/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yaşam Koçu filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Yaşam Koçu filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2024'ün dikkat çeken komedi yapımlarından 'Yaşam Koçu' filmi hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerden ilgi gördü. Peki Yaşam Koçu filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir? İşte merak edilen tüm bilgiler.

Burak Kuka'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Doğu Demirkol, Yağmur Tanrısevsin ile Bülent Çolak’ın paylaştığı Yaşam Koçu, 2024 yılında vizyona girerek izleyicilerle buluştu. Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen film, mizah ve hayat dersi temasını harmanlayan senaryosuyla öne çıkıyor.


YAŞAM KOÇU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin ana karakteri Cafer, uzun süredir platonik olarak aşık olduğu ünlü oyuncu Helin’in ilgisini kazanmak için türlü yollara başvurur. Falcılardan astrologlara, yaşam koçlarından spiritüel danışmanlara kadar pek çok yere onunla birlikte gider. Başlangıçta tüm bu “kişisel gelişim” dünyasıyla dalga geçerken, Helin’le bir partiden çıkarken magazin kameralarına yakalanır ve paniğe kapılarak kendini onun “yaşam koçu” olarak tanıtır.


Bu küçük yalan, Cafer’i beklenmedik bir yola sürükler. Kısa sürede ün kazanan genç adam, gerçek bir yaşam koçu gibi davranmaya başlar ve insanların hayatına dokunmaya başlar. Ancak işler sarpa sarınca, hem aşk hem de kariyer yolculuğunda büyük bir sınav verir.


OYUNCU KADROSU

Yağmur Tanrısevsin Rolü : Helin

Doğu Demirkol Rolü : Cafer

Bülent Çolak Rolü : Hakki Abi

Hakan Meriçliler Rolü : Ejder (Baba)

Nazlı Tosunoğlu Rolü : Derin (Anne)

Ebrar Demirbilek


#Yaşam Koçu
#Yaşam koçu filmi nerede çekildi
#Yaşam koçu oyuncuları
#Doğu Demirkol
#Yağmur tanrısevsin
#Yaşam koçu konusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?