Yaşam Koçu filmi nerede çekildi, kimler oynuyor? Yaşam Koçu konusu nedir? İşte tüm bilgiler

Burak Kuka'nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerini Doğu Demirkol, Yağmur Tanrısevsin ile Bülent Çolak’ın paylaştığı Yaşam Koçu, 2024 yılında vizyona girerek izleyicilerle buluştu. Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilen film, mizah ve hayat dersi temasını harmanlayan senaryosuyla öne çıkıyor.





YAŞAM KOÇU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin ana karakteri Cafer, uzun süredir platonik olarak aşık olduğu ünlü oyuncu Helin’in ilgisini kazanmak için türlü yollara başvurur. Falcılardan astrologlara, yaşam koçlarından spiritüel danışmanlara kadar pek çok yere onunla birlikte gider. Başlangıçta tüm bu “kişisel gelişim” dünyasıyla dalga geçerken, Helin’le bir partiden çıkarken magazin kameralarına yakalanır ve paniğe kapılarak kendini onun “yaşam koçu” olarak tanıtır.





Bu küçük yalan, Cafer’i beklenmedik bir yola sürükler. Kısa sürede ün kazanan genç adam, gerçek bir yaşam koçu gibi davranmaya başlar ve insanların hayatına dokunmaya başlar. Ancak işler sarpa sarınca, hem aşk hem de kariyer yolculuğunda büyük bir sınav verir.





OYUNCU KADROSU

Yağmur Tanrısevsin Rolü : Helin

Doğu Demirkol Rolü : Cafer

Bülent Çolak Rolü : Hakki Abi

Hakan Meriçliler Rolü : Ejder (Baba)

Nazlı Tosunoğlu Rolü : Derin (Anne)

Ebrar Demirbilek



