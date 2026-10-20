Fırtına rayına oturdu

Bir tarafta güçlü kadrosuna rağmen bir ayda üç teknik adam değiştiren Trabzonspor, diğer tarafta daha fazla maç oynamanın yanı sıra istikrarlı kadro ve oyun oluşturma adına önemli yol kat etmiş Beşiktaş. Bu maçı skordan bağımsız değerlendirirsek içinde gerçek anlamda temaşanın yaşandığı, formasyona ve oyun anlayışına bağlı iki takımın mücadelesi olarak unutulmaz bir geceydi. Trabzonspor’da savunma anlamında Melih’in cezalı, ön alan baskısında etkin olan Onuachu’nun sakatlığı, Beşiktaş’ta ise formasyonun en önemli ayağı Orkun’un sakat olması iki takım adına önemli eksiklerdi.

Bu eksiklere rağmen bireysel kalitenin sahaya yansıtıldığı güçlü oyuna rağmen öncelikli olarak iki takımında geçişleri rahat yapması, temaslı oyunun ön plana çıkmaması oyunun boyunu uzatırken ortaya keyifli bir mücadele çıktı. Maçın genelinde iki takımda bu geçişleri rahat yapmasına yaptı fakat, Trabzonspor’un özellikle final paslarında aceleci davranması ve özellikle ikinci yarıda ki top kayıpları en önemli zaafıydı. Maçın her anını bilerek değerlendiren Bordo Mavililer, ne zaman aktif dinleneceğini, ne zaman hızlı çıkış yapacağını ve en önemlisi sahanın paylaşımını akılcı bir uygulamayla hayata geçirdi ve istediğini de elde etti. Gerek Trabzonspor, gerekse de Beşiktaş doğru konumlanarak, sağlıklı pas bağlantıları ile sonuç ararken bu organizasyonu kendi oyun planı içinde doğru yapıp Beşiktaş savunma arkasına taşıyan Trabzonspor, ezberiyle öne geçti. Beşiktaş savunmasının aklının Salah’ta olmasından yararlanan Trabzonspor, oyunu Murillo ve Agbadou ikilisinin arkasına taşıyıp Cabral ve Muçi destekli Aral ile sonuca gitmeye çalıştı ve Ozan’ın golünde de bunu başardı ve sonrasında beklenen Salah, sahneye çıkıp alışkanlığı sürdürdü.

Oyun iştahı ve coşkusunu doğru planlama ile sahaya yansıtan Trabzonspor’da on numara pozisyonunun üzerine çıkarak sahanın ikinci ve üçüncü bölgesinde basmadık yer bırakmayan Muçi’nin Salah ile uyumu, tesadüfen olan işler değildi.

Her futbolcunun görevini üst düzey yerine getirmeye çalıştığı maçta Onana’nın net kurtarışları, Nwaiwu’nun hamleleri Trabzonspor’u oyunda tutarken, Orkun’la birlikte oyun kimliğini İstanbul’da bırakan Beşiktaş, sadece oynamaya çalıştı.

Sonuç olarak; sabırlı oyununa birde skor avantajını ekleyen Trabzonspor, Beşiktaş’ın aceleciliğini de değerlendirerek disiplinden kopan rakibi karşısında hem skoru perçinledi, hem de oyunu istediği gibi yönlendirerek hak ettiği bir galibiyet aldı.