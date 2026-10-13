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Ali Kemal Yazıcı
Merve kadar olamadık!..

Merve kadar olamadık!..

Ali Kemal Yazıcı
Ali Kemal YazıcıYeni Şafak Gazete Yazarı
02:00, 13/10/2026, Salı • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Merve kadar olamadık!..

Türk futbolunun kendi değeri içinde imha edilme modelini izlerken bir başka konumda ve federasyonda ülke sporunu zirveye taşıyan argümanların kıymetini bilmek gibi bir derdimiz yok.

Avrupa Şampiyonası'ndan Dünya Kupası'na uzanan ve ardından uluslararası lig karmaşasının uzantısından her ne kadar futbolu ve başındaki futbol yapısını konuşurken aklımıza gelen bir dizi başarının içinde yer alan voleybol, basketbol ve boks federasyonundan gurur duyarken futbola dudak büker olduk.

Biz gurur duyduklarımızın yanı sıra dudak büktüklerimizi de konuşurken Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu yönetim kurulu üyesi Merve Tunalı, İspanya'nın Tenerife kentindeki IIHF seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Peki kim bu Merve?

Onlarca kalite ve kariyer sahibinin un ufak ezildiği sistemde zirveye çıkan bizim Merve! Federasyon Başkanı Halit Albayrak’ın söylemiyle; Önce genç takım sporcusu, sonrasında A takım sporcusu ve sonrasında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa standartlarındaki organizasyonun bir parçası. Peki, bundan sonra ne olacak? Olacak o ki, böylece buz hokeyinde Türkiye ilk kez IIHF yönetiminde temsil edilecek.

Merak etmeyin!


Bu sistematik organizasyon sonrasında buz hokeyi yıllar öncesinde Zeytinburnu semtinde çekilen bir dizi filimle birlikte başlattığı yol haritasını takiple dünyada yerini en güzel şekilde alacaktır.

Bunca emeğin ve paranın harcandığı futbolda kızılca kıyamet kopartılırken bir Merve ile varlığını ortaya koyup, sporun evrenselliğini ispatlayan buz hokeyinde başkan Halit Albayrak’ın dediği gibi içerideki başarının dışa yansıması için sportif sistem ve organizasyonla başarının sağlanabileceğini kabullenmemiz gerekiyor. Sistem ve programın yanı sıra organizasyonun da sağlıklı uygulandığı buz hokeyinde Türkiye, bu organizasyonda.

Sizin anlayacağınız Halit Albayrak, başkanlığındaki buz hokeyi federasyonu; alt yapısını, elit ligini, Merve ve Merve gibileri uluslararası arenaya taşıma başarısıyla ülkenin sportif kariyerini zirveye taşıdı.

Futbol mu?

Varın siz bunu yönetim zaafına uğramış, her tarafı tel tel dökülen, zaman geçirmek için değerlendirilen bir eziyet olarak değerlendirin.

Biz; amatör olarak adlandırılan tüm branşların yanı sıra Halit Albayrak ve Merve gibi idealist isimlerle ülke adına kendimize yol bulalım.

Başlıklar :Türkiye Buz Hokeyi FederasyonuHalit AlbayrakMerve Tunalı
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