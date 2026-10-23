Bir kuşatmanın ayak sesleri

Azerbaycan ve Türkiye arasında adı konulmamış, tek taraflı bir gerilim var.

Önce, 2 Ekim’de, partisinin kongresinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın ve bize yol göstermesin. Herkes kendi halkının ve devletinin derdine düşsün” dedi. Karabağ zaferini kendilerinin tek başına elde ettiklerini, silahları parayla aldıklarını vurguladı. Aliyev bu sözleri kime söyledi, muhatabı kimdi halen bilinmiyor ama yorumlar, muhatabın Türkiye ve Erdoğan olduğunu iddia ediyor.

Aliyev’in muhatabı belirsiz sözlerinin ardından Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı uygulanmaya başladı. Türkiye’de medya ve sosyal medyada bu yasağa karşı ağır eleştiriler geldi. Azerbaycan yetkilileri, siyasi partiler, resmi medya kuruluşları ve devlet kontrolündeki medya-sosyal medya bu eleştirilere sert tepki gösterdiler. Azerbaycan tarafında konu, Türkiye’nin, kardeşliğin, hatta tarihin bile sorgulanmasına kadar gitti. Yetmedi, Türkiye’den 7 kişi için yorumları nedeniyle uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Bu da yetmedi, İsmail Kılıçarslan, Yusuf Kaplan, Yaşar Yavuz gibi dostlarımızın da içinde bulunduğu 31 kişi için yorumları nedeniyle “Azerbaycan’a giriş yasağı” getirildi.

Türkiye, bilinçli, sistemli şekilde yükseltilen gerilime karşı soğukkanlılığını muhafaza ediyor, hatta alttan alıyor. İyi niyetin göstergesi olarak bir kısım sosyal medya hesapları kapatıldı, görevden almalar bile oldu. Hükümetten ve AK Parti’den üst üste kardeşlik vurgulu açıklamalar yapılıyor. En son, Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev’i aradı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne Aliyev’i bir kez de sözlü davet etti. İki tarafın görüşmeye ilişkin yaptıkları açıklamalar olumlu. Yine de Aliyev’in zirveye gelip gelmeyeceği henüz belirsiz.

Azerbaycan tarafının tırmandırdığı, Türkiye’nin alttan aldığı gerilim, son derece açık ki, başörtüsü yasağından ve buna verilen tepkilerden kaynaklanmıyor. Başka bir şey var, bir şeyler pişiyor, bir kurgu sahneye konuluyor, o meşhur film repliğiyle söylersek, “bir cisim yaklaşıyor”.

Bölgemizde baş döndürücü hızda gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan-Yemen gerilimi, İran’a yeniden saldırı söylentisi, İsrail seçimleri, Mekke ittifakı, Bedir mutabakatı, Libya ile Deniz Yetki Antlaşması, AB’nin bu antlaşmaya tepkisi, GKRY ve Yunanistan’ın İsrail’le artan muhabbeti ve Ege’de gerilimi tırmandırmaları ve daha nicesi… En önemlisi de, Netanyahu’nun, renklendirilmiş bir harita üzerinden Türkiye’yi kuşatma projesi ve bu haritada Azerbaycan’ı kısmen “İsrail müttefiki” göstermesi. Trump ile Netanyahu’nun birdenbire barışmasını da bu listeye ekleyelim.

Türkiye’de genel seçiminin yapılacağı zorunlu tarihe 18 ay var. Seçimin erkene alınacağına şüphe yok. Bu da önümüzde yaklaşık 1 yıl var demek. Yukardaki gelişmelerin bir kısmı doğrudan Türkiye’deki seçimlerle ilgili, bir kısmının akıbetini ise Türkiye’deki seçimler şekillendirecek.

Yani, Erdoğan’ın aday olamaması veya seçilememesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Geçmişteki seçimlerin birçoğu öncesinde sahnelenen uluslararası kaynaklı operasyonlar, hiç kuşkusuz bu seçim öncesinde de devreye girecek. Türkiye’nin etrafındaki kuşatma adım adım daralacak. Hedef Türkiye ama hedefin Erdoğan olduğu söylemi hem uluslararası hem de ulusal bir bahane olarak öne sürülecek.

Fon Krizi’nin bu kuşatma operasyonu için son derece elverişli bir malzeme olduğuna şüphe yok. Muhalefet beceremese dahi, uluslararası istihbarat örgütleri bu krizi Erdoğan aleyhine kullanmaktan çekinmeyecek. Hatta Fon Krizi bahanesiyle bir ekonomik saldırı bile devreye girebilir. Başta “Terörsüz Türkiye” projesi olmak üzere kırılgan sahaların provoke edilmesi ya da siyasi krizler de belki devreye alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkçası en kolay seçimine ilerliyor, dikensiz gül bahçesinde yürüyordu. Ama seçim yaklaştıkça riskler de artmaya başladı. Kuşatma daha da daralacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatı boyunca benzeri birçok riski aştı, kuşatmayı yardı, ülkeyi selamete çıkardı. Uluslararası satranç oyununda doğru hamlelerle dışardan kuşatmayı uzakta tutuyor. İçerde ise, Fon Krizi’nin aleyhe dönmemesi, kuşatmanın etkili bir malzemesi olmaması için tedbirleri mutlaka alacaktır. Doğabilecek ekonomik ve siyasi krizleri de inşallah suhuletle etkisiz hale getirecektir.

Yine zor bir seçim sürecine giriyoruz. Bu sefer, çuvaldızı başkasına saplamadan önce, iğneyi içeriye enjekte edip, Erdoğan’ın deyimiyle, bir cerrah hassasiyetiyle virüsü çekip almak, sahayı bir temizlemek gerekiyor. Erdoğan’ın iç ve dış kuşatmayı çok iyi analiz ettiğine şüphemiz yok; gerekeni mutlaka yapacaktır. Yapmaktan başka seçeneği olmadığını mutlaka bizden daha iyi görüyordur.