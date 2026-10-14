Haqq nazilər, amma üzülməz!*

En çok ne yoksa o konuşulur

Para yoksa para, ev yoksa ev, araba yoksa araba, makam yoksa makam, iş yoksa iş, ahlak yoksa ahlak konuşulur. Yani en çok ne yoksa ne eksikse ne isteniyorsa onu konuşuruz. Muhabbet konusunu eksik olan ya da elde olmayan ya da arzu edip ulaşamadığımız şeyler belirler. Elde olanlar ve sahip olduklarımız konuşulmaya pek değer görülmez. Şu anda en çok ne konuşuluyor? Futboldaki hakemlerin yaptığı yolsuzluk, belediyelerdeki yolsuzluk, borsada fon yoluyla yapılan yolsuzluk. En çok yolsuzluk konuşuluyorsa