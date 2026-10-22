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Mustafa Göksel
Bu çocukta başka bir şey var: Galatasaray'ın kaptanı olur!

Bu çocukta başka bir şey var: Galatasaray'ın kaptanı olur!

Mustafa Göksel
12:00, 22/10/2026, Perşembe • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Bu çocukta başka bir şey var: Galatasaray'ın kaptanı olur!

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Barcelona ve Lille maçlarında attığı goller, onun artık sadece Rusya ve Türkiye’de değil, Şampiyonlar Ligi arenasında da tanınmasını sağladı.

Batrakov’un istediği de tam olarak buydu. Rusya’nın UEFA organizasyonlarından uzak kalması, ülkedeki genç oyuncuların Avrupa vitrinine çıkmasını zorlaştırıyor. Batrakov da Galatasaray’ın kendisine sunduğu projeyi kabul ederken bunun farkındaydı. Rus pazarının en gelecek vadeden oyuncularından biri, kariyerinin önemli bir döneminde sarı-kırmızılı formayı tercih etti.

İlk haftalarda adaptasyon sorunu yaşadı. Bu da son derece normaldi. Yeni bir ülke, yeni bir takım, farklı bir futbol anlayışı… Üstelik Galatasaray gibi hemen sonuç beklenen ve birçok deneyimli oyuncunun bulunduğu bir kadroya geliyorsunuz. Batrakov ise bu isimlerin arasında daha çok “wonderkid” olarak görülüyordu. Kapalı bir ligden gelmesi de doğal olarak soru işaretlerini beraberinde getiriyordu. Ama bir kez daha görüyoruz ki doğru izlenmiş, potansiyeli yüksek bir genç oyuncuya verilen para boşa gitmiyor.

Gençlerbirliği deplasmanındaki oyunu, Barcelona maçındaki golü, ardından Lille karşısında maçı kazandıran performanslardan biri…

Batrakov önüne gelen ciddi testleri şu ana kadar teker teker geçti.

Onu öne çıkaran sadece sahada yaptıkları da değil. Taraftarla kurduğu bağ, samimi tavırları ve Galatasaray’a kısa sürede aidiyet göstermesi de önemli. Taraftarın onu Mertens’e benzetmesini anlayabiliyorum. Ama oyun olarak baktığımda Batrakov biraz daha farklı bir oyuncu. Çünkü oyunun iki tarafında da var.

Klasik anlamda sadece hücum bölgesinde dolaşan bir 10 numara değil. Gerektiğinde geriye geliyor, baskıya katılıyor, mücadele ediyor ve oyunun içerisinde kalıyor. Yeni futbol düzeninde zaten büyük takımların 10 numaradan istediği şey de giderek buna dönüşüyor.

Batrakov’un gelişimi nereye kadar gider, bunu bugünden söylemek zor. Ancak şu ana kadar karşısına çıkan ciddi sınavların tamamından geçtiğini söylemek mümkün.

Şimdi önünde başka bir sınav var: Fenerbahçe derbisi.

Pazartesi günü oynanacak maç, onun açısından da farklı bir test olacak. Avrupa maçlarının atmosferi başka, Türkiye’de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin baskısı başka. Eğer Batrakov bu maçı da etkili bir performansla tamamlarsa son dönemde çok konuşulan çıkışının başka bir boyuta geçtiğini söyleyebiliriz.

Avrupa’dan ilgi görmesini de son derece doğal karşılıyorum. Zaten menajerinin oyuncunun geleceği için belirlediği bir çıkış bedeli olduğu biliniyor. Böyle devam ettiği sürece Galatasaray’ın kapısının çalınması kaçınılmaz.

Belki bunu söylemek için çok erken ama ben Batrakov’a ilerleyen yıllarda Galatasaray kaptanlığını bile yakıştırabilirim.

Bunu sadece yeteneğinden dolayı söylemiyorum. Saha içerisindeki tavrı, sorumluluk almaktan kaçmaması, mücadele gücü ve takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişki bana liderliğe evrilebilecek bir oyuncu görüntüsü veriyor.

Daha yolun çok başında.

Ama şu ana kadar önüne hangi test konulduysa geçti.

Şimdi sırada derbi var...

Başlıklar :GalatasarayAleksey BatrakovSüper Lig
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