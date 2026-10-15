Aston Villa hezimeti ve değişmeyen sorunlar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa deplasmanında 6-0 kaybetti. Ağır bir mağlubiyet… Ancak bunu yalnızca kötü bir gece olarak değerlendirmek, asıl problemi görmezden gelmek olur. Çünkü Fenerbahçe’nin sahadaki sorunları yeni değil.

Skriniar ile Aka, Ake ile Archie arasında inanılmaz boşluklar vardı. Savunmayla orta saha arasındaki mesafe de eklenince takım boyu uzadı, hatlar koptu. Aston Villa gibi bir takıma bu kadar geniş alan bırakırsanız bedelini ödersiniz. Üstelik İsmail’in toplu oyundaki eksikleri ve basit top kayıpları da bu sorunlara eklenince Fenerbahçe kalesinde kolay goller gördü.

Kante, yaşına rağmen orta sahayı ayakta tutan isimlerden biri. O olmadığında merkezdeki boşluklar çok daha belirgin hale geliyor. Guendouzi’nin istikrarsız performansı ve İsmail’in topla oyun konusundaki yetersizliği de düşünüldüğünde Fenerbahçe’nin tempolu, dikine oynayan ve ceza sahasına koşular atan bir box-to-box 8 numaraya ihtiyacı olduğu açık.

Asıl mesele şu: Fenerbahçe 8-0 kazandığında da oyunda sorunlar vardı, Rizespor’u zor geçtiğinde de… Skorlar değişti ama problemler değişmedi. Biz oyunu eleştirdiğimizde suçlu ilan edildik, linç edildik. Oysa futbol yalnızca tabeladan ibaret değil.

Aston Villa hezimeti, altından kolay kolay kalkılabilecek bir mağlubiyet değil. Fenerbahçe’nin artık skorların arkasına saklanmadan oyundaki yapısal sorunları çözmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa seviyesinde bu hataların bedeli çok ağır oluyor.