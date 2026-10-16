Italiano'nun gözü ilk 8'de

Beşiktaş, Avrupa sahnesinde iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, lig aşamasında 6 puana ulaşarak ikide iki yaptı. Vincenzo Italiano, maç sonu hedefini açıkça ortaya koydu: İlk 8'e girmek.

Hoffenheim karşısında özellikle ikinci yarıda ortaya konan futbol, bu iddianın sahadaki karşılığıydı. Amir Murillo'nun golüyle öne geçen Beşiktaş, ev sahibinin beraberlik golüne rağmen oyundan kopmadı. Oh'un kısa süre içinde attığı iki gol, galibiyetin kapısını açarken Güney Koreli forvet de gecenin yıldızına dönüştü. Italiano'nun az süre alan oyuncularına fırsat vermesi ve bu isimlerden verim alması da takımın kadro derinliği açısından önemli bir işaretti.

Elbette Avrupa'da kazanmak kadar bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek de önemli. Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanması, siyah-beyazlıların istikrar arayışında güçlü bir tablo çiziyor. Üstelik takım, bu süreçte 15 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Italiano'nun ilk 8 hedefini gerçeğe dönüştürebilmesi için Beşiktaş'ın yoğun fikstürde fiziksel gücünü, oyun disiplinini ve galibiyet alışkanlığını koruması belirleyici olacak.